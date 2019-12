¿De dónde viene el himno feminista que le ha dado la vuelta al mundo?

“Un violador en tu camino”, el performance feminista chileno que se volvió el himno contra la violencia de género en varias ciudades del mundo.

Un grupo de mujeres canta y baila un pegajoso coro:

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía

El violador eras tú (x2)

La escena se ha repetido en varias ciudades del mundo, desde Valparaíso, Chile, donde nació este performance, pasando por Santiago, Bogotá, Madrid, Barcelona, París, Sydney. “Un violador en tu camino” se ha vuelto un himno feminista para denunciar la violencia de género en todo el mundo.

Denuncian la violencia de género

Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, las cuatro de 31 años, son originarias de Valparaíso, Chile, y son las creadoras de Un violador en tu camino. A través de esta canción buscan denunciar la violencia machista que, según ellas, pasa por todos los estamentos del Estado.

El patriarcado es un juez

que nos juzga por nacer,

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

Según dijeron al medio chileno Interferencia, su intención fue llevar “teorías feministas a un formato escénico de una forma simple, sencilla y pegajosa” para que el mensaje de diferentes teóricas feministas llegara a más personas.

Las Tesis apuntan “a diferentes instituciones que son parte de esto, a lo cual también se suman los medios de comunicación que vuelven a culpabilizar a la víctima, le dan pantalla para decir, de alguna manera, se lo merecía, se lo buscaba porque estaba vestida de tal manera, porque estaba borracha o porque tenía problemas psicológicos”, según dijo Sotomayor a Interferencia.

Y el grupo feminista. La primera intervención que hicieron fue en Valparaíso el 20 de noviembre, un evento al que asistieron decenas de mujeres, según consta en sus redes sociales. Después, esta vez en Santiago, la capital de Chile, Las Tesis hicieron un llamado para el 25 de ese mes a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esa oportunidad muchas más mujeres se unieron y denunciaron el feminicidio, la impunidad para los asesinos de mujeres, la desaparición y las violaciones, a través de esta canción. Tras el éxito de esta movilización, donde las intervenciones ya habían tomado más fuerza en redes sociales, el colectivo convocó para el 29 de noviembre a grupos de mujeres para que hicieran una intervención con esta canción desde sus territorios, incorporando sus propios elementos.

Este fue el resultado: Cifras de violencia contra las mujeres Según la ONU, la violencia contra niñas y mujeres “es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual”. La violencia —que se manifiesta de forma física, sexual y psicológica— “apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas”. Aunque todas las mujeres, en cualquier lugar del mundo pueden sufrir violencia de género, las más vulnerables son “las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexuales, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias”. En el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia (física o sexual), principalmente por un compañero sentimental, según la ONU. En América Latina y el Caribe, 3.529 mujeres fueron asesinadas en 2018 por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En la región las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres están en El Salvador (6,8), Honduras (5,1), Bolivia (2,3), Guatemala (2,0) y República Dominicana (1,9), según la CEPAL. En 2018, en el Caribe, Trinidad y Tabago y Barbados lideraron la lista con una tasa de feminicidio de 3,4 por cada 100.000 mujeres. La cifra puede llegar a ser mayor en Barbados, según la CEPAL, pues en ese país solo recopila las cifras de feminicidios “íntimos”, es decir, los cometidos por la pareja o expareja íntima de las víctimas, dice el informe. En “Un violador en tu camino”, las mujeres también han enviado un mensaje de fuerza a niñas y mujeres víctimas de la violencia. Duerme tranquila, niña inocente,

sin preocuparte del bandolero,

que por tu sueño dulce y sonriente

vela tu amante carabinero. El violador eres tú. Para ellas, con este performance, se busca “desmitificar la violación como un problema personal” o que se le atribuya a la enfermedad del violador, dijo Sotomayor al medio chileno. Lo que se busca es decir que “esto es un tema social”.

*Con información de CNN

