De la máxima tensión a los gestos amorosos y el “concurso de baile”: el cara a cara que provocó las risas del presidente de la UFC

El nigeriano Israel Adesanya y el cubano Yoel Romero protagonizaron un inusual duelo que generó las carcajadas de Dana White



Mientras que los fanáticos de la UFC se preparan para una nueva aparición Jon Jones, quien se enfrentará este sábado 8 de febrero ante Dominick Reyes en el combate estelar del UFC 247, se llevó a cabo la conferencia de prensa de la próxima edición numerada. El nigeriano Israel Adesanya, campeón de peso mediano, protagonizó una conferencia de prensa junto su retador, el cubano Yoel Romero. Y todo acabó de la forma más insólita.

Adesanya y Romero se presentaron en la rueda de prensa llevada a cabo en Houston, Texas (Estados Unidos),para promocionar la pelea que van a protagonizar el próximo 7 de marzo. Tras cruzar declaraciones y empezar a calentar el ambiente de forma verbal, llegó un cara a cara memorable.

El campeón nigeriano, que tiene un récord de 18-0 en la UFC, primero incitó a Romero aque se quite las gafas para poder mirarse directamente a los ojos. El cubano, quien ostenta un 9-3 en la categoría reina de las MMA, accedió a su pedido y la tensión invadió rápidamente la atmósfera. Empezaron a cruzar palabras y se temía lo peor, pero Yoel Romero empezó a tirarle besos y Adesanya respondió haciendo un corazón con sus manos.

Yoel Romero le tiraba besos a Israel Adesanya durante su cara a cara.

Y lo mejor vino después: ambos improvisaron un “concurso de baile”. La iniciativa la tuvo el luchador africano de 30 años, quien empezó a moverse como si estuviera bailando algún ritmo latino. “Tu no sabes bailar salsa”, le dijo el peleador cubano de 42 años, quien respondió con mucho swing y cerró su improvisada coreografía con un salto mortal hacia atrás y una apertura de piernas.

Esto provocó las risas de Dana White, presidente de la UFC, quien no podía creer lo que estaba sucediendo sobre la tarima. Ambos deportistas se dieron la mano antes de salir cada uno para su lado.

El cubano Yoel Romero peleará ante el campeón de peso mediano Israel Adesanya en el UFC 248 (AFP)

“Esta es la última oportunidad para un título para Romero y él hará todo lo posible para ganar este cinturón. Perderá mucho dinero si no alcanza el peso. Yo haré todo lo posible para defender el título”, dijo Adesanya. “Me siento bien, como siempre. No pienso en el peso. Durante más de 20 años, siempre he alcanzado mi peso, nunca tuve ese tipo de problema en mi vida. Y todavía tengo seis peleas más en el contrato, no me voy a retirar”, le contestó Romero.

La mesa está servida para un evento que promete mucho, donde Israel Adesanya y Yoel Romero serán protagonistas, pero también habrá participación del mexicano José ‘Teco’ Quiñones y del argentino Guido Cannetti.