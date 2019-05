Declaración de Petrona Say en caso Siekavizza será presencial

Como parte de las pruebas del juicio contra Roberto Barreda por su implicación en el caso de Cristina Siekavizza, el Juez de mayor riesgo B ordenó que la declaración de Petrona Say sea presencial.

El ofrecimiento de prueba dentro del caso Siekavizza para conocer cuáles serán los medios que se discutirán en el juicio contra Roberto Barreda llegó a su final y de acuerdo a la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez, además de aceptar documentos, peritos, testigos y otras declaraciones, el juez aceptó lo ofrecido por la defensa, en las que cuenta una solicitud al Registro Nacional de las Personas para que se entregue un acta de defunción donde haga constar la muerte de Cristina Siekavizza.

Además, estimó pertinente que la declaración de la colaboradora eficaz del caso, Olga Petrona Say, ya no se realice mediante la reproducción del audio de la declaración anticipada, sino de forma presencial ante el tribunal de mayor riesgo C, quien deberá realizar el debate.

Say dio detalles de cómo supuestamente Barreda habría atacado a Siekavizza y es quien lo señala de ser el responsable de su desaparición, por lo que se indica que es necesario que dé su declaración ante el tribunal correspondiente para que los jueces valoren su testimonio.

Concluida esta fase del proceso, ahora se debe esperar la respuesta del Tribunal de Mayor Riesgo C para que indique la fecha en que se llevará a cabo el juicio.