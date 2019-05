Declaran libertad de señalado por asesinato de periodistas

Por petición del sindicado Marco Tulio Cano Reina, el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez accedió a declarar en reserva la audiencia de etapa intermedia por el caso Periodistas, en donde se investiga el asesinato de Danilo Sapón López y Federico Salazar, hecho sucedido en marzo de 2015 en el parque central de Mazatenango.

Según lo solicitó la defensa de Cano, el implicado asegura que prestaría declaración pero por considerar que su vida podría estar en riesgo se pidió que la audiencia se llevara a cabo a puerta cerrada.

Al finalizar la audiencia, se conoció que el juez determinó declarar el sobreseimiento del proceso a favor de Cano, pues a su criterio no existen indicios que lo liguen al proceso. Por tal situación dictó la libertad del acusado, pues la declaración de colaborador eficaz no lo identifica como parte del hecho por lo tanto no habría participación de éste dentro del crimen.

Se espera que el próximo jueves se lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia con el ex diputado Julio Juárez, señalado de ser el autor intelectual del asesinato.

