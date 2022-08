Defensa de procesado pide desestimar peritaje en caso Diario Militar

El militar retirado Toribio Acevedo, vinculado al caso Diario Militar ha solicitado al juzgado de mayor riesgo B que no se tome un cuenta un estudio solicitado por los querellantes, aduciendo que la persona que lo realizaría no esta calificada para hacerlo.

Previo a que se discuta si debe o no ser enviado a juicio por su presunta vinculación al caso Diario Militar, el militar retirado Toribio Acevedo presentó su solicitud al Juzgado de mayor riesgo B, para que no sea tomado en cuenta un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en el cual se evaluaría diversos aspectos de personalidad entre otros, mismo que fue requerido por los querellantes adhesivos.

Según la defensa de Acevedo, el perito que llevó a cabo el estudio no esta colegiado, con lo cual no lo hace idóneo para dicho estudio y por lo tanto no debía aceptarse.

No obstante, el juez Miguel Ángel Gálvez determinó que se hace constar que todos los estudios realizados se hicieron tal como se dicta en ley y por lo tanto no se podía indicar que había alguna anomalía en el profesional que realizó el estudio.

El juez indicó que todos los estudios pasaran a formar parte del expediente y aclaró que se deben completar en el tiempo dado al Ministerio Pùblico para presentar su acto conclusivo, para posteriormente discutir si Acevedo debe o no enfrentar juicio.