Defensa pide absolución de ex fiscal Rony López en caso Manipulación de Justicia

En la fase final del juicio por el caso Manipulación de Justicia, la defensa del ex fiscal contra el crimen organizado Rony López ha solicitado que se absuelva a su defendido al considerar que no hay suficientes pruebas en su contra.

Luego que el Ministerio Público solicitará al tribunal de Mayor Riesgo A que imponga una pena de 8 años de prisión tanto para el ex fiscal contra el crimen organizado Rony López, como para los otros dos acusados dentro del caso Manipulación de Justicia, la defensa del ex fiscal ha presentado sus conclusiones ante el tribunal y ha solicitado que se absuelva a su defendido por considerar que no hay suficientes pruebas en su contra.

De la misma manera los defensores de Lesvia Montúfar y Mynor Macario Rojas también ha solicitado la absolución para sus patrocinados.

Con esta petición se espera que el próximo viernes se de la última palabra a los acusados para que hagan una última petición al tribunal y así se pueda emitir una sentencia dentro del caso.