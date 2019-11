Dejan libre a expolicía señalado en muerte de 95 aficionados

Un excomisario de policía fue absuelto de los cargos por la tragedia en el estadio de Hillsborough en 1989.

David Duckenfield era el encargado de la seguridad el 15 de abril de ese año, cuando 95 aficionados murieron en la semifinal de la FA Cup entre Liverpool y el Nottingham Forest.

El ex policía de 75 años fue absuelto en un nuevo juicio que duró al menos dos meses.

El dato completo de fallecidos es 96, pero Tony Bland, falleció después de un año por las heridas ocasionadas.

Según la ley de ese entonces en el Reino Unido, por su deceso no puede ser señalado nadie, pues fue tiempo después de la tragedia.

El jurado deliberó durante 3 días, luego que las nuevas investigaciones sobre la tragedia comenzaron en 2014.

Otros tres señalados, el ex superintendente jefe de la policía de South Yorkshire, Donald Denton; el ex inspector jefe de detectives, Alan Foster y el entonces abogado Peter Metcalf, serán juzgados por «pervertir el curso de la justicia» el próximo año.

El Liverpool reaccionó en sus redes sociales, pidiendo que los usuarios se abstuvieran de comentarios que puedan «perjudicar cualquier procedimiento legal futuro, en relación con el desastre».

