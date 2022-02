Delegación ucraniana acuerda reunirse con representantes rusos

La oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el presidente de Bielorrusia, Aleksander Lukashenko, llamó al mandatario de Ucrania el domingo.

«Los políticos acordaron que la delegación ucraniana se reunirá con la delegación rusa sin condiciones previas en la frontera entre Ucrania y Belarús, cerca del río Pripyat», dijo su oficina.

«Aleksander Lukashenko ha asumido la responsabilidad de garantizar que todos los aviones, helicópteros y misiles estacionados en el territorio bielorruso permanezcan en tierra durante el viaje, la reunión y el regreso de la delegación ucraniana».

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022