Demi Moore revela que fue vendida por su madre para ser violada a los 15 años

Demi Moore ha relatado la terrible experiencia que sufrió cuando era adolescente, revelando que el hombre que la violó a los 15 años le pagó a su madre después.

La actriz, de 56 años, afirmó que su mamá, Virginia King, que era alcohólica, comenzó a llevarla a bares para llamar la atención de los hombres cuando era muy joven.

Lo dejaron pasar

Una noche, un hombre que tenía la llave de su casa entró y la violó, antes de entregarle a su madre £ 400 ($ 500), aseguró.

Luego, el hombre le preguntó: «¿Qué se siente ser vendida por $ 500?»

Demi estaba hablando sobre su asalto a Good Morning America el lunes, que detalla en sus nuevas memorias Inside Out.

«Fue una violación y una traición devastadora», reflejó en el libro.

Cuando la anfitriona Diane Sawyer le preguntó si creía que su madre la había vendido al hombre para tener relaciones sexuales, dijo que no estaba segura.

Demi Moore explicó: «Quiero creer desde el fondo de mi corazón que no. No creo que haya sido una transacción directa, pero ella todavía le dio el acceso y me puso en peligro».

Demi Moore huyo de casa

La actriz se fue de casa a los 16 años y su madre murió en 1998.

Su libro abarcará desde su infancia difícil hasta su carrera de Hollywood.

También dará una mirada a sus matrimonios de alto perfil con los actores Bruce Willis y Ashton Kutcher, así como la crianza de sus tres hijas.

Demi expresó que escribir las memorias la hizo sentirse «muy vulnerable» mientras compartía los detalles íntimos sobre su vida.

Sin embargo, la estadounidense explicó que hacer el escrito era algo que quería hacer para «redescubrirse».

