Denuncian que no hay nadie trabajando en el socavamiento del kilómetro 15 de la ruta al Pacífico

Esta mañana, el Grupo Parlamentario de Oposición anunció por medio de su cuenta de Twitter que estarían llegando al kilómetro 15 de la ruta al Pacífico para fiscalizar las acciones realizadas por parte de las autoridades en el socavamiento que se originó en el lugar.

Manifestando que el alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo y los viceministros del Ministerio de Comunicaciones se encuentran citados al Congreso y no se hacen presentes.

Durante su fiscalización mencionaron que en el lugar únicamente se encuentra un dibujante y seis personas abriendo hoyos manualmente con barretes, quienes duermen en el lugar en pésimas condiciones.

INCREÍBLE NADIE ESTA TRABAJANDO EN EL HOYO DE VILLA NUEVA. Hoy fuimos a fiscalizar y no había nadie. El ingeniero encargado de la obra no llegó. No hay maquinaria, No hay empresas, No hay cuadrilleros. solo un dibujante y seis personas abriendo hoyos manualmente con barretas. pic.twitter.com/51ZSWjz1W4

— Orlando Blanco (@OrlandoBlancoL) June 23, 2022