Denuncian supuesto contagio de COVID-19 en trabajadores del OJ por asistir a un convivio

Este viernes trabajadores han dado a conocer que al menos 11 personas que laboran en diferentes gerencias del Organismo Judicial han dado positivo a Covid-19, esto luego de asistir a un convivio la semana pasada, donde supuestamente una sub gerente tenía la enfermedad.

Ante esta situación el Organismo Judicial afirma que no ha dado autorización para realizar eventos sociales de esta naturaleza por lo que desconoce si se dio dicha reunión, no obstante afirma que por resguardo de la integridad de los contagiados no se revelará su identidad.

Según explica el vocero del organismo, Mario Siekavizza, en este caso existen sanciones para quienes no cumplan las normas de seguridad, siempre y cuando éstas faltas se comentan dentro de las jornadas laborales según lo normado en la ley de servicio Civil del Organismo Judicial y su reglamento.

En algunas sedes como en el caso del edificio Jade, se ha cerrado alguna unidad para que el personal entre en cuarentena y con seguimiento de los médicos del Organismo Judicial parar determinar si hay huella epidemiológica así como la descontaminación de las áreas de trabajo.