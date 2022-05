Departamento de Estado de Estados Unidos sanciona a familiares de Consuelo Porras

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó esta noche al esposo de la Fiscal General, Consuelo Porras, al rechazar su reelección.

Según un comunicado de la entidad, la reelección de Porras deja dudas al gobierno de Estados Unidos sobre que su par guatemalteco tenga compromiso por combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho.

En este caso, la sanción se amplía a integrantes de su familia cercana, quienes son vetados de ingresar a ese país del norte.

Anteriormente, el gobierno estadounidense había sancionado solamente a Porras como un actor envuelto en corrupción y de carácter antidemocrático, al proteger a sus aliados políticos y obstruir investigaciones, según el Departamento.

La entidad ahora cataloga inelegibles a integrantes de la familia inmediata de Porras para obtener una visa estadounidense, resaltando al esposo de la funcionaria, Gilberto de Jesús Porres de Paz.

Attorney General Porras’s corrupt acts undermine democracy in Guatemala. Today’s designation sends a strong signal that the U.S. stands with all Guatemalans to encourage accountability, transparency, and respect for the rule of law.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 17, 2022