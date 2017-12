Los cinco eventos deportivos imperdibles de 2018

El 2018 viene con varios eventos deportivos que no puedes pasar desapercibidos y desde ya Canal Antigua Digital comparte contigo las principales fechas para que estés al pendiente.

El domingo 4 de febrero de 2018se disputará la edición 52 del Super Bowl, el máximo evento del fútbol americano en Estados Unidos. Se llevará a cabo en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota. El show del medio tiempo estará encabezado por el artista estadounidense Justin Timberlake

Será el primer Super Bowl en Minnesota desde el Super Bowl XXVI, cuando los Washington Redskins derrotaron a los Buffalo Bills, 37-24, el 26 de enero de 1992 en The Metrodome.

La final de la UEFA Champions League se disputará el sábado 26 de mayo en el estadio Olímpico de Kiev, en Ucrania de acuerdo con el Comité Ejecutivo de la UEFA, encabezado por Aleksander Ceferin.

El estadio Olímpico de Kiev, fue sede de la final de la Eurocopa 2012 y acogerá por primera vez en su historia una final de la Champions League.

El Mundial de Rusia 2018 se disputará del 14 de junio al 15 de julio de 2018 y será la primera vez que un país de Europa Oriental lo organiza. El partido inaugural será entre el combinado local de Rusia contra Arabia Saudita. Son un total de 64 partidos los que se disputarán en 12 escenarios deportivos con la participación de las 32 selecciones clasificadas.

Los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe es un evento regional que se llevará a cabo en Barranquilla, Colombia, del 19 de julio al 3 de agosto. Se tendrán las subsedes de Cali, Santa Marta y varios municipios del departamento del Atlántico.

Es un evento del ciclo olímpico donde se contará con la participación de una delegación guatemalteca. Por primera vez en la historia, se tendrán a 38 países compitiendo por las preseas de oro, plata y bronce. Serán un total de 36 deportes, 47 disciplinas y 470 pruebas deportivas.

Buenos Aires 2018 será la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es un evento multideportivo internacional organizado cada cuatro años por el Comité Olímpico Internacional (COI). El evento se llevará a cabo del 6 al 18 de octubre de 2018, donde la cantidad de hombres y mujeres atletas será la misma.

Se disputarán 32 deportes y cuatro de ellos será su debut en el programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud: baile deportivo, escalada deportiva, karate y patinaje de velocidad sobre ruedas.

