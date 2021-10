Derrame de petróleo en costa de California es un «potencial desastre ecológico»

Un derrame de unos 3,000 barriles de petróleo -o unos 126,000 galones de crudo de posproducción- en la costa del sur de California es un «potencial desastre ecológico», informó el sábado la alcaldesa de Huntington Beach, Kim Carr.

Para este domingo por la mañana, «empezamos a encontrar pájaros y peces muertos en la orilla», tuiteó la supervisora del condado de Orange, Katrina Foley.

Significant ecological impacts in HB.

o Oil has washed up now onto the HB beachfront.

· We’ve started to find dead birds & fish washing up on the shore.

o @Calwild has a hotline for wildlife impacted from the oil. Oiled Wildlife Care Network at (877) 823-6926. pic.twitter.com/rtgExxTXZj

— Supervisor Katrina Foley (@SupervisorFoley) October 3, 2021