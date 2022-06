Derrumbe obstruye el paso en sector de la ruta Interamericana

Derrumbe de grandes proporciones cierra el paso en ambos sentidos a la altura del kilómetro 24 de la ruta Interamericana.

Bomberos Municipales Departamentales trabajan con motosierras para iniciar a despejar la ruta que se encuentra obstruida en su totalidad. Además se coordina maquinaria para remover la tierra en el área que dirige hacia San Lucas.

Por su parte, Bomberos Voluntarios atendieron a ocupantes de un microbús que fueron sorprendidos por la caída de escombros mientras circulaban por la vía.

Desprendimiento de tierra se produce en el km 24 ruta interamericana, se atiende a 10 personas quienes viajaban en vehículos los cuales frenan al momento de la caída de escombros. pic.twitter.com/rkTUFruiki — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) June 19, 2022

Brigadas de @ProvialOficial del @CIVguate brindan seguridad vial y coordinan retiro de derrumbe que obstruye ambos carriles sobre km. 24 de ruta Interamericana CA-1 Occidente (Mixco, Guatemala). Precaución al conducir por el lugar. Emergencias al 1520 de @ProvialOficial pic.twitter.com/5anRAkYYDT — PROVIAL Ministerio de Comunicaciones (@ProvialOficial) June 19, 2022

Así se encuentra la situación en la ruta Interamericana, según el reporte de Bomberos Municipales Departamentales. Vía @Sosegueda2287 pic.twitter.com/MLePZXLjzU — Canal Antigua (@CanalAntigua) June 19, 2022

Por su parte la comuna de Mixco ya trabaja con maquinaria para retirar los escombros.

Personal de la comuna de Mixco empieza trabajos para habilitar el paso en ambos carriles por derrumbe en la ruta Interamericana. Piden paciencia a conductores y no circular por la ruta si no es necesario.

Vía @mynorespinozapic.twitter.com/jkwrsJaWhS — Canal Antigua (@CanalAntigua) June 19, 2022

El tránsito en el sector ya se empieza acumular y las autoridades solicitan a los conductores no circular por esa área si no es necesario, y no tomar la calzada Roosevelt con destino hacia San Lucas.

Autoridades de tránsito de Mixco realizan cierre en el km. 19 de la ruta para que los conductores puedan retornar y buscar vías alternas.

.@BVoluntariosGT comparte vista aérea del derrumbe en el kilómetro 24 de la ruta Interamericana que paraliza el tránsito en ambos sentidos. pic.twitter.com/AvyCrHwIYp — Canal Antigua (@CanalAntigua) June 19, 2022

