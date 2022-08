Desconectan del soporte vital a la actriz Anne Heche

Anne Heche, una actriz fascinante cuya versatilidad impulsó una carrera admirable en televisión y cine que abarcó cuatro décadas, ya no está en soporte vital.

«A Anne Heche le quitaron pacíficamente el soporte vital», dijo a CNN un representante de la familia de la actriz el domingo por la noche.

El automóvil de Heche se estrelló contra una casa de Los Ángeles y estalló en llamas el 5 de agosto. Después del accidente, Heche experimentó una «lesión cerebral anóxica severa», que privó a su cerebro de oxígeno, entre otras lesiones críticas luego del accidente, dijeron su familia y amigos en un comunicado a CNN.

Heche, una actriz galardonada, apareció en películas como la nueva versión de «Psycho» de 1998 y la comedia romántica «Six Days Seven Nights» junto a Harrison Ford. También dirigió un segmento de una película de HBO de 2000, «If These Walls Could Talk 2», y en su libro de memorias de 2001 reveló su lucha permanente con enfermedades mentales después de haber sido abusada por su padre.

En 1987, Heche hizo su debut televisivo en la telenovela «Another World», papel por el que ganó un Daytime Emmy. Después de dejar el programa, comenzó su carrera cinematográfica, apareciendo en películas aclamadas como «Donnie Brasco» y «Wag the Dog».

Cuando Heche y Ellen DeGeneres comenzaron a salir en 1997, casi al mismo tiempo que DeGeneres anunció que era gay en la vida real y en su programa de comedia, rápidamente se convirtieron en una de las parejas del mismo sexo más famosas del mundo. Se separaron en 2000.

El año pasado, Heche le dijo a Page Six que su relación con DeGeneres resultó en la pérdida de papeles, y se refirió a sí misma como «paciente cero de la cultura de la cancelación».

Aún así, dijo, se consideraba «parte del cambio» que ayudó a normalizar las relaciones entre personas del mismo sexo en la cultura dominante.

«Soy parte de eso», le dijo a Page Six. «Es una medalla de honor».

En su biografía de 2001, «Call Me Crazy», dijo que su padre abusó sexualmente de ella cuando era niña, y que experimentó enfermedades mentales durante gran parte de los primeros 30 años de su vida. Le dijo a Larry King de CNN en una entrevista ese año que su personalidad se fragmentó entre ella y una personalidad que inventó cuando era niña para adaptarse al abuso.

«Tuve que vivir mucho para llegar al lugar donde estoy ahora», le dijo a King. «Tuve que ver la verdad y superar la vergüenza, y estoy muy agradecida por cada paso que di. No creo que podría haberlo manejado antes».

En 2004, Heche apareció en Broadway en «Twentieth Century», por la que fue nominada a un Tony. En años más recientes, Heche regresó a la televisión, apareciendo en series como «The Brave», «Quantico» y «Chicago PD». En 2020, compitió en la temporada 29 de «Dancing with the Stars».

Los compañeros de Hollywood de Heche respondieron a la noticia de su accidente con apoyo. Su expareja y coprotagonista de «Men in Trees», James Tupper, con quien tuvo uno de sus dos hijos, escribió en Instagram: «Pensamientos y oraciones para esta hermosa mujer, actriz y madre esta noche, Anne Heche. Te amamos».