Destruyen producto mexicano que ingresó al país de forma ilegal

Hace un mes, un tráiler que contenía diferentes productos mexicanos que ingresaron de forma ilegal fue interceptado y decomisado.

En este caso la SAT procede a la destrucción de las mercancías, cuando no se ha podido establecer la propiedad de las mismas o no se ha cumplido con requisitos no tributarios que se requieran tanto para su nacionalización como para su comercialización

El pasado jueves se realizó la destrucción de varios productos que ingresaron por la frontera Tecún Umán, San Marcos. Entre los productos decomisados en el tráiler se podía observar leche, golosinas, dulces, aceite, mayonesa entre otros productos.

El decomiso se realizó hace más de un mes en el tramo carretero de la frontera Tecún Umán a Quetzaltenango, el monto del producto sobrepasa los 300 mil quetzales.

Uno de los problemas que tiene la planta recicladora es que no se destruye el producto, sino se clasifica y luego se lleva al vertedero municipal, lo que puede poner en riesgo que dicho producto sea recolectado por clasificadores de desechos que están en el lugar.

Reportó para Canal Antigua Óscar de León.