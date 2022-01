Devuelven inmueble a sindicada en caso Insivumeh

El Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal autorizó la devolución de la residencia de Sabrina María Veliz implicada en el caso Insivumeh al determinarse que ya no hay diligencias a realizar en dicho inmueble.

En Noviembre de 2021 luego de realizar una serie de allanamientos en búsqueda de los implicados en el caso de supuesta corrupción en el Instituto Nacional de Vulcanología, Sismología, Meteorología e Hidrología, Insivumeh, el ministerio Público procedió a clausurar la residencia donde vivía Sabrina María Veliz, luego que esta no fue ubicada para proceder a su captura.

Tres meses después, luego que Veliz se pusiera a disposición de la justicia, la defensa ha solicitado a la juez Judith Secaida que levante la clausura de dicho inmueble.

Según se explicó, dado a que dicha residencia no se puede utilizar, tanto los hijos de Veliz como su esposo no pueden habitarla incurriendo en otro tipo de situaciones ajenas a su bienestar, además que se designaron agentes de Policía Nacional Civil para resguardar el inmueble y que no se encuentran en condiciones adecuadas.

Por su parte, el Ministerio Público afirmó que ya no se tienen más diligencias por realizar en dicho lugar por lo que no se opuso a la devolución de la residencia, situación por la cual la juez accedió a la petición.

De momento se espera que para el próximo lunes, la Fiscalía Contra la Corrupción solicite que los 9 implicados en el proceso sean ligados a proceso penal.