Dick Van Dyke revela su secreto para una vida saludable a los 95 años

¡Dick Van Dyke se encuentra en forma y con salud! En una nueva entrevista con CBS en This Morning, la estrella de cine de 95 años mostró su rutina de ejercicios en casa, incluida la realización de ejercicios abdominales en el patio trasero de su casa en Malibú. Durante la charla, Van Dyke dijo con orgullo que «todavía está bailando» mientras habla de mantenerse activo mientras envejece.

«Tengo 95 años y muchos de mis amigos no hacen esto», relató, demostrando su régimen de ejercicios en el suelo. «Así que todos los viejos, escúchenme, les digo: pueden seguir por mucho tiempo, ¡todavía estoy bailando! ¡Y cantando!».

Van Dyke continúa diciendo que se ve a sí mismo como un actor «activo», recordando su papel en Mary Poppins Returns de 2018 cuando hizo una intrincada secuencia de baile. Comentó que le dieron «tres versiones y yo tomé la más difícil. Tenía que demostrar que podía hacerlo».

«Estoy deseando que lleguen los 100», reflexionó más adelante en la entrevista. «¡George Burns lo hizo, y yo también lo haré!».

