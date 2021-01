Otorgan dictamen favorable a iniciativa de ley para especializar a maestros

Este martes la Comisión de Educación del Congreso de la República aprobó dictamen favorable a la iniciativa 5770, que aprueba la ley de las escuelas normales superiores para especializar a los maestros.

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología entregó dictamen favorable a la iniciativa 5770, que aprueba la ley de las escuelas normales superiores. La propuesta de ley consiste en la formación y especialización de maestros, en una de las tantas ramas educativas la cual estará a cargo de una universidad del país.

Según la diputada, la iniciativa tendría un efecto positivo en el país, debido a que hace varios años el Estado dejó de formar maestros especializados y de seguir con esta debilidad en poco tiempo no habrá suficientes catedráticos para cubrir la demanda educativa del país. De acuerdo con la Sala de Trabajo, se dejó de formar maestros de educación primaria desde el gobierno del ex Presidente Otto Pérez Molina, debido a la suspensión de la carrera por parte de la ex ministra de Educación, Cinthya del Águila, quien a la fecha enfrenta proceso penal por esta acción.