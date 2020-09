Datos que no cuadran en la acusación fueron suficientes para que la juez de mayor riesgo D, decidiera clausurar de forma provisional el caso a Jaime Aparicio, implicado dentro del caso Construcción y Corrupción.

Estas fallas en la acusación han provocado que la juez de mayor riesgo D decidirá dictar de forma provisional la clausura del proceso a favor de Jaime Aparicio sindicado dentro del caso Construcción y Corrupción señalado de supuestamente haber dado sobornos al ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi para cobrar una deuda de arrastre a la cartera que el ex funcionario dirigía, sin embargo, el ministerio público no logró explicar porque las cifras de los supuestos sobornos no cuadraban con los movimiento financieros registrados.

Ante esta situación, la juez Erika Aifan, le dio dos semanas más al Ministerio Público para que forme una nueva acusación y explique por qué de las diferencias, si no se encuentran los medios necesarios, será dictado el sobreseimiento a favor de Aparicio y quedará libre de toda acusación.

Mientras esto sucede, la juez ordenpo que Jaime Aparicio salga de la prisión preventiva que actualmente cumple y así esperar los nuevos elementos que aporte la fiscalía.