Dictan prisión preventiva  a exdiputado Estuardo Galdámez

La semana pasada, la juez de mayor riesgo D Erika Aifan, determinó que el ex diputado Estuardo Galdámez debe quedar ligado a proceso penal por su vinculación dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud, en donde el ministerio público le reprocha que presuntamente el ex parlamentario intentara presionar al fallecido ex ministro de salud Jorge Villavicencio para que este le concediera un contrato relacionado con la construcción del hospital de Ixcán, Quiché además de la supuesta creación de plazas fantasma para personas allegadas a él.

Este viernes, la juzgadora escuchó las peticiones tanto de la fiscalía especial contra la impunidad como las de la defensa de Galdámez entorno a la medida a aplicar mientras dura la investigación en su contra.

Tras realizar el análisis respectivo, la juzgadora determino que el exparlamentario debe permanecer en prisión preventiva, por lo que continuara detenido en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala.

Así también dio un plazo de 3 meses para concluir la investigación, por lo que se espera que en abril, se discuta si Galdámez debe o no enfrentar juicio por este caso.