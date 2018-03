Dieta de la piña para bajar de peso, ¿funciona o no?

La dieta de la piña pertenece al grupo de las denominadas dietas milagrosas, que garantizan una pérdida de peso rápida y sin apenas esfuerzo por parte del consumidor, pero suelen ir ligadas a problemas de salud y desórdenes alimentarios. Ahora bien, ¿qué efectos tiene para la salud?

La piña contiene minerales como el hierro, el magnesio, el yodo y el zinc. Posee vitaminas A, del grupo B y C con propiedades antioxidantes, saciantes y diuréticas. Esta fruta, por sus nutrientes, ayuda a desintoxicar el organismo y actúa como antiinflamatorio. También dicen que quema grasa.

“Esta dieta no genera ningún beneficio para la salud de quien la sigue. No es una dieta recomendable para perder peso, porque no ayuda a reducir la grasa, sino que favorece la pérdida de líquido y de músculo”, advierte la nutricionista Vanessa Buitrago, quien recuerda que las dietas deben ser prescritas por un especialista.

Reacciones adversas

Puede provocar desórdenes alimentarios si se prolonga durante mucho tiempo.

No la lleves a cabo con demasiada frecuencia; recuerda que la piña contiene también ácidos y estos, en exceso, dañan tu organismo.

Personas con problemas renales, niños y ancianos deben abstenerse de seguir este régimen.

Es importante que antes de comenzar cualquier dieta o tratamiento nutricional te informes y entiendas muy bien cómo funciona. Muchas personas lo recomiendan y aseguran que es eficaz, ¿tú qué opinas?

*Con información de Cuídate Plus