Dina Ochoa asume la presidencia de la Corte de Constitucionalidad

La Gran Sala Enfrían Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, fue el escenario de la juramentación pública y oficial de la magistrada Dina Josefina Ochoa como la nueva presidenta de la Corte de Constitucionalidad en sustitución de Roberto Molina Barreto.

Aunque asumió el cargo a partir del jueves 14 de abril, por ser día inhábil, fue hasta este martes 19 de abril que se realizó el acto público de toma de posesión.

La presidenta Ochoa, indicó que busca ampliar el acceso a la justicia a distintos sectores de la población.

Ochoa estará al frente del máximo tribunal durante un año, pero esta es la segunda vez que ocupa el cargo. En el período anterior fue designada por el entonces presidente Jimmy Morales y en la presente gestión fue el Congreso de la República quien la colocó en el máximo tribunal del país.

Además, la magistrada presidenta indicó que otro eje de trabajo es buscar los métodos tecnológicos para mejorar la labor en la Corte de Constitucionalidad.

La presidencia de la CC es rotativa y el orden para que asuman depende de la edad de los magistrados. Eso quiere decir que la última en ocupar la presidencia será Leyla Lemus, exsecretaria general de la Presidencia.

En el acto estuvieron presentes funcionarios de gobiernos y también ex funcionarios. Entre ellos diputados al Congreso de la República, la Fiscal General del Ministerio Público, el ex presidente de Guatemala Jimmy Morales y la ex Cancillería guatemalteca, Sandra Jovel. Además, algunos magistrados y el Procurador General de la Nación.