Dina Ochoa asumirá públicamente el 19 de abril presidencia de la CC

De acuerdo a lo establecido en la ley, el 14 de abril se debió proceder al cambio de presidente en la Corte de Constitucionalidad (CC), sin embargo por ser Jueves Santo, el acto público se realizará en otra fecha.

De acuerdo a lo que indica la Constitución Política de la República, cada año, la CC debe realizar un cambio en la presidencia para dar cavidad a que todos los magistrados electos para su periodo constitucional lideren dicho tribunal.

Ante esta situación este 14 de abril se llevó a cabo el relevo de la presidencia, dejando el cargo el magistrado Roberto Molina Barreto y asumiendo en su lugar la magistrada Dina Ochoa, quien ostentará la presidencia por un año.

No obstante, como el 14 de abril fue Jueves Santo y siendo este un día no laboral, los magistrados tomaron la decisión de realizar únicamente el cambio administrativo para que Ochoa asumiera la presidencia ese día y no será sino hasta el 19 de abril que se realice un acto público para realizar el cambio de mando, aunque para esa fecha, la magistrada ya este fungiendo como presidenta.

En el caso de la CC, la presidencia es rotativa entre los 5 magistrados y el orden para que asuman depende de la edad que tengan estos, iniciando por el de mayor edad y finalizando con el más joven.