Diputados buscan reducir salario y dietas de alcaldes

Diputados del bloque Winaq, del Congreso de la República, presentaron una iniciativa de ley con la que buscan reducir lo que los alcaldes reciben en salario mensual y en concepto de dietas por cada reunión en la que participan.

Con la intención de que no existan salarios exorbitantes para los alcaldes municipales y los concejales, diputados del Congreso de la República que integran el bloque Winaq, presentaron una iniciativa de ley, con la que buscan hacer reformas al Código Municipal, reduciendo las dietas que reciben los funcionarios municipales y reduciendo directamente el salario mensual de los alcaldes.

Los miembros de los consejos municipales solo podrán cobrar dietas por cuatro sesiones ordinarias al mes, cada una equivalente a un salario mínimo mensual del sector agrícola. En total no más de Q11 mil 300.40.

El salario del alcalde no podrá ser mayor a cuatro salarios mínimos mensuales del sector no agrícola. No más de Q11 mil 300.40.

Los pagos en concepto de dietas, salarios, bonos y gastos de representación del alcalde, secretario y concejales deberán publicarse mensualmente en las páginas web de la municipalidad sin perjuicio de lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto último porque según los diputados, de todas las municipalidades, solo 90 de ellas hacen ese reporte públicamente.