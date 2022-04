Diputados continúan con la elección de Procurador de los Derechos Humanos 

Este año el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, deja el cargo como máxima autoridad de la Institución.

El Congreso de la República tendrá la tarea de elegir al nuevo Procurador de los Derechos Humanos. De hecho, ya han empezado con el proceso y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, ya tienen en sus manos los expedientes de 38 profesionales que se acercaron interesados en que sean tomados en cuenta.

El hecho que el actual Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, termine con el periodo al frente de la institución de los derechos humanos y se de la elección del nuevo Procurador en el Congreso de la República, sin lugar a dudas es de las elecciones más esperadas por los diputados, principalmente quienes se han mostrado inconformes con la gestión de Rodas. El magistrado de conciencia entregará el cargo tras cinco años.

Pero, ¿Cómo hacen los diputados para hacer la elección?

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, integrada por un diputado de cada partido político, propondrá al pleno tres candidatos para la elección del PDH, que deberá reunir las calidades previamente establecidas.

La Comisión ya tiene un cronograma de trabajo pero aún no ha definido como será la manera de evaluar, pues no tienen claro si tienen que usar una tabla de gradación o no.

Jordán Rodas, actual Procurador de los Derechos Humanos, entregará el cargo el 19 de agosto del 2022 y para esa fecha ya tiene que conocerse el nombre del procurador previamente electo.