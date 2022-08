Diputados de Directiva del Congreso se comprometen a no agendar la iniciativa 6076

Diputados de la Junta Directiva del Congreso de la República, se han comprometido con los líderes de 48 Cantones de Totonicapán, a que ya no estarán agendando en ninguna sesión plenaria la iniciativa 6076, que pretende aprobar la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.

Líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, nuevamente llegaron al Congreso de la República para conocer el avance de la iniciativa 6076, que pretende aprobar la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala. Además, solicitaron a la presidenta del Congreso que ya no se proponga dicha iniciativa, que aumenta el uso de la fuerza y armas de fuego contra las personas.

Los lideres de Totonicapán, fueron recibidos por el diputado Marvin Alvarado, quinto secretario de la Junta Directiva, pero le dijeron que no querían hablar solo con él, sino con algún miembro de la Junta Directiva que tuviera mayor posición de decisión.

Ante esto, los tres vicepresidentes del Congreso, llegaron para atender las demandas.

Finalmente, los diputados le aseguraron a los lideres de los 48 Cantones, que ya no están agendando la iniciativa en las sesiones plenarias, aunque esto no es garantía de que ya no pueda volver a impulsarse, pues la propuesta no ha sido archivada.

La razón por la que varios sectores del país se han opuesto a la aprobación de la ley, es porque según el documento, la iniciativa tiene por objetivo fortalecer y garantizar la actuación de los integrantes de las fuerzas de seguridad y del Ejercito, al hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, conforme a sus competencias. Es decir, en algunos casos, podrán hacer uso de la fuerza y de sus armas.