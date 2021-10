Diputados denuncian penalmente a ex ministra Amelia Flores

Por considerar que la ex ministra de Salud permitió que no se cumpliera con el contrato entre Guatemala y Rusia para adquirir vacunas Sputnik V, diputados de la UNE denunciaron penalmente a la ex funcionaria, María Amelia Flores.

Diputados del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, dieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que han denunciado a la ex ministra de Salud Pública, María Amelia Flores, por considerar que ella permitió que Rusia no cumpliera con el contrato firmado para adquirir las vacunas Sputnik V y que en su mayoría no han llegado al país.

El diputado Orlando Blanco, indicó que la denuncia se hace luego que en varias ocasiones se advirtió sobre ello, ya que no hay cumplimiento a las negociaciones anunciadas en un principio.

La denuncia la presentaron por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción, fraude, resolución violatoria de la Constitución y violación a la Constitución Política de Guatemala.

Hasta el momento, Guatemala ha recibido 2 millones 660 mil dosis. Esto representa el 33.25% de las vacunas compradas a Rusia, que son 8 millones de dosis.