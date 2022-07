Diputados evidencian deficiencias en estación de bomberos en La Aurora

Diputados del Congreso de la República visitaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional la Aurora y esta vez evidenciaron algunas deficiencias en las instalaciones de los bomberos de aeronáutica.

Esta semana se han sumado más denuncias sobre las instalaciones del Aeropuerto Internacional la Aurora y la funcionalidad del mismo. Esta vez fue el diputado Cristian Álvarez y Rodolfo Neutze del bloque CREO del Congreso de la República, quienes acudieron a la terminal aérea y por medio de un video en vivo en sus redes sociales, evidenciaron algunas deficiencias en las instalaciones de los Bomberos de Aeronáutica del Aeropuerto.

Según se indica en los videos, las motobombas no funcionan; de 6 unidades, únicamente funcionan 2 pero no al 100 por ciento; no le sirven los nanómetros por lo que no saben cuánta presión de agente extintor tiran; tampoco los radios intercomunicadores; no tienen combustible suficiente y los extintores están vacíos.

Incluso, en el video se menciona que una de las unidades que sí funciona, tenía más de dos años sin que se le hiciera mantenimiento.

Sobre la protección de los bomberos, se mostró estos trajes de acercamiento de incendios que tienen más de 5 años y ya perdieron su capacidad de protección. Además, los mismos trajes que usan los bomberos aeronáuticos los usan para las prácticas y no compran trajes nuevos.

Otro aspecto que resaltaron es que los bomberos además de que están contratados bajo renglón 029, cada 3 meses deben hacer su trámite para renovar; además no tienen prestaciones ni seguro de vida, y se mostró las condiciones en la que están actualmente.

Por ultimo, el diputado Cristian Álvarez, aseguró que estarán citando a las autoridades de Aeronáutica Civil para que respondan algunas preguntas sobre las condiciones del Aeropuerto. Por ahora no hay una respuesta sobre el tema de las autoridades.