Diputados no descartan postularse para magistrados de CC

Diputados del Congreso de la República no descartan sus intenciones por participar para ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Manuel Conde del bloque PAN, es uno de ello.

Luego que el Congreso de la República, lanzara la convocatoria para que profesionales del derecho presenten sus expedientes y aspiren a ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad, empezó a surgir la información sobre la intención del diputado Manuel Conde, del bloque PAN, de presentar la documentación con la intención de ser magistrado.

Por ello, se consultó al parlamentario, quien no descartó la posibilidad pero dijo que por ahora se analiza personalmente y también entre las bancadas que forman parte de una “alianza de centro derecha”.

«En la alianza se ha hablado de esa posibilidad, soy sincero no está en mis objetivos, yo me hice abogado para desarrollar una carrera política, no para ser juez; respeto mucho con la función jurisdiccional, estamos conversando en la alianza y se tomará la decisión en los próximos días», dijo Conde.

De igual forma, se le consultó al tercer vicepresidente del Congreso, sobre si tiene información de esas mismas intenciones por parte de otros parlamentarios. Expresó que no conoce nombres específicos pero es probable.

«Hay excelentes abogados, y no me extrañaría, pero al momento no tengo conocimiento que alguien esté preparando su papelería», dijo Armando Castillo.

El Congreso de la República abrió la recepción de expedientes el 1 de febrero y cerrarán la recepción el 19 de febrero. Por ahora, se sabe que ya se presentó un profesional, pero aun no se conoce el nombre.