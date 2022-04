Diputados siguen analizando las reformas a la Ley de hidrocarburos

Diputados en el Congreso de la República siguen analizando las reformas a la ley de hidrocarburos, iniciativa que fue presentada por el Organismo Ejecutivo a principios de enero del presente año.

Los diputados de la Comisión de Energía y Minas, durante el actual año, prácticamente no han hecho otra cosa que analizar la iniciativa que presentó el Organismo Ejecutivo el 14 de enero que pretende hacer reformas a la Ley de Hidrocarburos.

Según el Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, que ha participado en por lo menos cinco reuniones de la comisión, asegura que la intención es que los diputados emitan un dictamen favorable para que pronto pueda conocerse en el pleno.

El objetivo de la propuesta, entre otras cosas, es que los plazos de los contratos de operaciones petroleras puedan ser has por 25 años, pudiendo hacer prorrogas continuas.

Aunque el ministro asegura que no existe ningún riesgo a corto plazo si no se llegara a aprobar la ley, si dice que si no se logra, algunas empresas, de las más grandes en la industria de hidrocarburos en el país, ya no podrían operar.

El diputado Luis Pineda, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas, indicó que han tomado como prioridad el análisis de dicha iniciativa, pero no están apresurados y aun esta lejos el dictamen favorable y que se conozca el el pleno.

Esto modificaría la actual ley que únicamente permite hacer una ampliación y por un plazo máximo de 15 años.

Otro cambio que se establece en la iniciativa de ley, es que en casos debidamente justificados, se pueda documentar las deudas que puedan tener las empresas petroleras con el Estado de Guatemala para que se puedan hacer convenios de pagos.