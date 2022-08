Directiva del Congreso hace nueva promesa a los 48 Cantones de Totonicapán

La Junta Directiva del Congreso hace una nueva promesa a los 48 Cantones de Totonicapán, al decirles que será el próximo martes cuando decidan que hacer con la iniciativa 6076. “Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”.

Los líderes de 48 Cantones de Totonicapán, quienes llegaron a la ciudad de Guatemala para manifestar contra la iniciativa 6076, que pretende crear la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, dieron a conocer que recibieron una nueva promesa de autoridades del Congreso de la República y esperan que se tome la decisión de no avanzar más con el proceso de aprobación.

Los 48 Cantones estuvieron presentes en el Congreso ayer y según dieron a conocer, fue hasta la medianoche que fueron recibidos para escucharlos, aunque no fue por parte de algún diputado, sino únicamente por personal administrativo cercano a la Junta Directiva.

La promesa entonces es que el martes los diputados tomarán una decisión al respecto, a lo que los líderes aseguran seguir con la misma postura de exigir que no se apruebe la iniciativa para implementar uso de la fuerza y armas de fuego.

Por su parte, el diputado Carlos López, primer vicepresidente del Congreso de la República, asegura que aún no se ha decidido en definitiva que la iniciativa será enviada a la Corte de Constitucionalidad, y que podría tomarse la decisión si la mantienen en agenda, tras reunirse en instancia de jefes de bloque el próximo martes.

Por algunos días esta iniciativa no estará en la agenda de trabajo, sin embargo, no hay garantía que en las próximas semanas no vaya a conocer, incluso aún no se descarta que se pueda aprobar.