Director de Coprecovid, Edwin Asturias, dio positivo a Covid-19

La Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid) informa que su director ejecutivo, Edwin Asturias, dio positivo en la prueba de COVID-19.

Este lunes, la Coprecovid agrega que Asturias se encuentra actualmente guardando cuarentena y debidamente aislado en su residencia.

La semana pasada Asturias informó que estará al frente de la entidad hasta el 31 de diciembre.

La Comisión será desmantelada ese día por el Gobierno, y se tiene la propuesta de que se integre como un área dentro del Ministerio de Salud.

Asturias indicó que el motivo de su dimisión, se debe a regresar a sus actividades académicas y médicas en la Universidad de Colorado.

Thanks for allowing me to serve my native Guatemala during these past 7 months https://t.co/xkkQu7dkDx

— Dr. Edwin Asturias (@easturia) December 11, 2020