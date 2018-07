Piden que se perdone a director despedido por comentarios pedófilos

Amigos y fanáticos del director de “Guardianes de la Galaxia”, James Gunn, han pedido a Walt Disney Co. que recontrate al cineasta, algo raro en una época en la que las malas conductas han causado el despido inmediato de algunos de los nombres más importantes de Hollywood.

Actores como Zoe Saldana, Chris Pratt y Selma Blair han expresado por Twitter su apoyo a Gunn, quien escribió y dirigió las dos películas de “Guardianes” y estaba trabajando en una tercera.

Unas 228 mil personas han firmado una petición en Change.org pidiendo a Disney que lo traiga de regreso en medio de preocupaciones de que haya sido blanco de los conservadores.

La compañía no respondió a una solicitud de comentarios.

5. Anyway, that’s the completely honest truth: I used to make a lot of offensive jokes. I don’t anymore. I don’t blame my past self for this, but I like myself more and feel like a more full human being and creator today. Love you to you all.

— James Gunn (@JamesGunn) 20 de julio de 2018