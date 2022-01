Disminuye aplicación de primeras y segundas dosis contra COVID-19

Según un informe del laboratorio de Datos GT, en Guatemala ha disminuido la administración de primeras y segundas dosis.

Según el centro de investigaciones independiente “Laboratorio de Datos Gt” en los últimos días el ritmo de vacunación aumentó a 85 mil dosis diarias, esto derivado a la vacunación de refuerzo.

Además hacen ver que el 39% de la población tiene una dosis, el 29% dos dosis y el 4% tres dosis. Esto refleja que la administración de primeras y segundas dosis se ha ralentizado

En relación a las dosis de refuerzo, estas se encuentran concentradas en el departamento de Guatemala.

Si vemos el panorama de los departamentos, el rezago continúa en departamentos como Alta Verapaz, Quiché, Petén y Huehuetenango donde menos del 40% han recibido 1 dosis.

Dicha información es ratificada por el sitio Our World in Data, (Ouwerld in data) ya que según el reporte de ellos, solo el 36% de la población adulta de Guatemala cuenta con una dosis y el 27% con el esquema completo y esto coloca al país casi al final de la lista del resto de América solo rebasado por Jamaica y Haití.

Hasta el martes 18 de enero del presente año, el Ministerio de Salud refiere que se han administrado más de 12.5 millones de dosis contra el Covid-19 desde que inició la jornada de vacunación en la última semana de febrero de 2021.

De esa cantidad de dosis administradas 6.7 millones corresponden a la primera dosis, más de 5 millones han recibido esquema completo y un total de 731,348 personas cuentan con dosis de refuerzo.