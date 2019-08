Disney anuncia el remake de «Mi pobre Angelito»

¡Te tenemos buenas noticias! Disney anunció que hará el remake de «Home Alone», conocida en español como «Mi pobre Angelito».

La empresa multimillonaria ha estado relanzando sus éxitos más famosos como El Rey León, Dumbo y Aladdín; recibiendo un sin fin de elogios. El film será para su nuevo servicio de transmisión Disney +.

Pero no todos los fanáticos están de acuerdo y han recurrido a las redes sociales para rogarle a la compañía que deje «en paz a su amado clásico navideño».

Según el ejecutivo en jefe de Disney, Bob Iger, la película será «reinventada» para «una nueva generación», junto con «Night at the Museum», «Diary of a Wimpy Kid» y «Cheaper by the Dozen».

La historia de «Mi pobre Angelito»

En el clásico de 1990, Kevin McAllister, de ocho años, tiene que valer por sí mismo cuando su familia extendida se va de vacaciones, dejándolo atrás.

Con las líneas telefónicas cortadas, Kevin protege su casa con trampas para evitar un par de ladrones desventurados hasta que sus padres regresen.

Horas después de propagarse la noticia, algunos usuarios señalaron que «Un Kevin McAllister de hoy en día podría simplemente sacar su teléfono inteligente y tomar un Uber al aeropuerto, haciendo una película corta y sin incidentes».

La inclinación de Hollywood por darle vida a los remakes con justicia social ya ha provocado desprecio y condena, pero la industria del cine no muestra signos de detenerse.

Los remakes de ‘»Caza fantasmas» y «Ocean’s 8» fueron aceptados por los espectadores, pero una ‘ Thor ‘ femenina y una potencial 007 mujer todavía están en proceso.

Los 10 éxitos de taquilla más importantes de 2018 fueron remakes, secuelas o basados ​​en viejos personajes de cómics. Esto da la pauta a que los estudios opten por las ganancias de revivir el pasado.

Aún así, Iger anunció también que la división de entretenimiento de estudio de Disney obtuvo 3.8 mil millones de dólares en ingresos el último trimestre, un 33 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Mientras la empresa pueda producir suficientes mega-hits, es improbable que el fracaso ocasional de remake afecte sus ganancias.

Evidentemente obsesionado con las apuestas seguras y las ganancias fáciles, la pregunta sigue siendo si los estudios como Disney están absorbiendo la creatividad de la película.

