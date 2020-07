Por lo menos tres bancadas en el Congreso de la República han mostrado públicamente no estar de acuerdo con la implementación del estado de sitio en municipios de Izabal y en Alta Verapaz.

UNE

Para este jueves, todos los diputados fueron convocados a participar en la sesión plenaria para conocer el decreto que da vida al estado de Sitio, sin embargo, la bancada mayoritaria del Congreso, el bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, desde temprano dijo que no participaría, pues consideran que el plazo para conocer el tema ya venció y es ilegal si lo ratifican.

WINAQ

De igual forma, los diputados del bloque Winaq, consideran que no es oportuno conocer el tema, pues no están en el plazo que establece la ley y decidieron no acudir a la sesión plenaria.

Victoria

Mientras tanto, el bloque Victoria, aunque no dijeron que no participarán, emitieron este comunicado en el que dicen las razones por las que creen que el estado de sitio no debe ratificarse y que quede sin efecto inmediatamente.

Semilla

Y por último, la bancada Semilla, también por medio de un comunicado, dijo que no están de acuerdo con esa medida y decidieron que no darán el voto a favor.