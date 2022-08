Djokovic se retira del US Open por la política de vacunación contra el covid-19 en Estados Unidos

Djokovic, de 35 años, escribió «Lamentablemente, no podré viajar a Nueva York esta vez para el US Open. Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo».

«¡Buena suerte a mis compañeros! Me mantendré en forma y con un espíritu positivo, y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Nos vemos pronto, mundo del tenis!», añadió el serbio.

Stacy Allaster, directora del torneo del US Open, señaló en un comunicado que «Novak es un gran campeón y es muy desafortunado que no pueda competir en el US Open de 2022, pues no puede ingresar al país debido a la política de vacunación del gobierno federal para ciudadanos no estadounidenses».

Y agregó: «Esperamos darle la bienvenida a Novak en el US Open de 2023».

El comunicado del US Open señaló además que, como resultado de la retirada de Djokovic tras el inicio de las eliminatorias, se incluirá en el sorteo un jugador adicional que había quedado por fuera.

Australia deportó a Djokovic enero y le impidió participar en el Abierto de ese país, debido a su negativa de vacunarse contra el covid-19.

Djokovic ganó elñ torneo mças reciente de tenis en Wimbledon en julio. No pudo competir en Indian Wells ni en el Abierto de Miami en marzo debido a las mismas normas de vacunación de Estados Unidos.

El sorteo del US Open de este año se realiza al medio día de este jueves. La competencia será del 29 de agosto al 11 de septiembre.

