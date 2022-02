Documentan megadestellos de rayos que rompieron récords en América del Norte y Sudamérica

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) registró dos nuevos récords mundiales de megadestellos de rayos, incluido uno para la distancia más larga de un destello singular en América del Norte y otro para la duración más larga en América del Sur.

«Un megadestello es un relámpago realmente grande», dijo Randall Cerveny, relator de Meteorología y Climas Extremos de la OMM. «La mayoría de los relámpagos en las tormentas viajan solo unos pocos metros más o menos. ¡Un megadestello puede extenderse por cientos de kilómetros!».

La definición oficial de megadestellos es cualquier rayo horizontal que viaja más de 100 kilómetros.

El nuevo destello récord fue mucho más allá de la definición.

El nuevo récord de destello único más largo cubrió una distancia horizontal de aproximadamente 768 kilómetros desde Texas hasta Louisiana, el 29 de abril de 2020. La impresionante distancia es comparable al tramo entre la ciudad de Nueva York y Columbus, Ohio, dijo Cerveny. Superó el récord anterior por 60 kilómetros.

Aunque rompió el récord de distancia, no rompió el récord de duración, que fue de un megadestello diferente en América del Sur, que duró más de 17 segundos.

Ese megadestello fue documentado el 31 de octubre de 2018, dentro de una tormenta eléctrica sobre Uruguay y el norte de Argentina. Este megaflash duró alrededor de 17,102 segundos, lo que superó el récord anterior por solo 0,37 segundos.

La detección de megadestellos desde el espacio

Anteriormente, la duración y el alcance de los relámpagos se documentaban utilizando redes de mapeo de rayos (LMA) basadas en tierra. Sin embargo, los científicos descubrieron que la tecnología solo podía detectar rayos hasta una cierta magnitud.

Los científicos decidieron encontrar una manera de mirar hacia abajo a los relámpagos.

Con los nuevos avances tecnológicos, los científicos especializados en rayos han podido utilizar mapeadores de rayos geoestacionarios (GLM) en satélites que orbitan en el espacio para recopilar una mayor escala de datos de rayos, como los nuevos registros de megadestellos.

La nueva tecnología proporciona una ventana a un aspecto del clima que antes era esquivo. Michael J. Peterson, del Grupo de Detección Remota y Espacial del Laboratorio Nacional de Los Alamos, dijo: «Ahora estamos en un lugar donde tenemos excelentes mediciones de sus muchas facetas [del rayo], lo que nos permite descubrir nuevos aspectos sorprendentes de su comportamiento».

A medida que la tecnología continúa avanzando, los expertos en el campo son optimistas para la detección de rayos a una escala aún mayor en el futuro. Randall Cerveny dijo: «Es probable que todavía existan extremos aún mayores, y que podamos observarlos a medida que mejora la tecnología de rayos».

«Pero estos hallazgos también son importantes para el público en general como un claro recordatorio de que los rayos pueden caer lejos de la región de origen principal», dijo Cerveny.

¿Escuchas truenos? Esto es lo que debes hacer

Con la temporada de clima adverso acercándose en Estados Unidos, la amenaza de los rayos para el público es una preocupación importante.

«Los relámpagos son un peligro importante que cobra muchas vidas cada año», explicó el profesor Petteri Taalas, secretario general de la OMM. «Los hallazgos resaltan importantes preocupaciones públicas sobre la seguridad en torno a las nubes electrificadas donde los rayos pueden viajar distancias extremadamente grandes».

Lugares como las Grandes Llanuras,en Estados Unidos, y la cuenca de La Plata, en América del Sur, son particularmente vulnerables a los tipos de tormentas eléctricas de las que se originan los megadestellos.

Los expertos en relámpagos instan a las personas que viven en áreas propensas a condiciones climáticas severas a que estén al tanto de los lugares seguros para relámpagos en caso de una fuerte tormenta.

El especialista en rayos Ron Holle explicó: «Los únicos lugares seguros para los rayos son los edificios importantes que tienen estructuras de cableado y plomería, no estructuras como una playa o una parada de autobús». Si no está cerca de un edificio a prueba de rayos, sugirió que la segunda mejor opción es «dentro de un vehículo cerrado con techo de metal; no en buggies ni motocicletas».

*Con información de CNN