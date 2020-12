Doña Isabel nos cuenta cómo hacer el mejor tamal navideño

A continuación conoceremos como Doña Isabel realiza los tamales navideños para este época navideña y de fin de año.

de fin de año serán únicas y diferentes a las que acostumbran las familias en Guatemala, sin embargo hay tradiciones que pueden mantenerse, una de ellas, degustar los deliciosos tamales, el ponche o chocolate, ya sean elaborados con los seres queridos o comprarlos.

Doña Isabel de Chacón nos cuenta a continuación la forma en que ella elabora los tamales navideños ante estas fiesta de Diciembre así mismo comentó a los micrófonos de Canal Antigua el toque especial que le pone a la comida para que se disfrute de un buen tamal.

Doña Isabel, lleva 17 años elaborando tamales no solamente para las fechas de fin de año si no todos los viernes prepara éstas delicias para vender los sábados. Además indicó que le encanta cocinar no solamente tamales sino también las bebidas que acompañan como el ponche y el chocolate.

Para finalizar Doña Isabel, más conocida como “Doña Chave” les manda un mensaje a los Guatemaltecos en estas fiestas de Diciembre y les desea que la pase bien con sus familiares y sobre todo que disfruten del tradicional tamal navideño.