Donald Trump confirma redadas contra migrantes

El presidente Donald Trump confirma que este fin de semana autoridades migrantes de EE.UU. realizarán una operación para deportar migrantes.

Así lo anunciaron agencias de noticias internacionales, y confirma lo que ya no era un secreto para muchos sectores y medios de comunicación en EE. UU.

Las redadas se aplicarán en 10 ciudades del país el próximo domingo 14 de julio.

Trump les dijo a los reporteros este viernes en la Casa Blanca que “van a sacar a la gente y los llevarán de vuelta a sus países”.

El diario The New York Times informó por primera vez sobre las próximas redadas y que se llevarán a cabo “durante varios días” e incluirán deportaciones “colaterales” en las que “las autoridades podrían detener a los inmigrantes que se encontraban en la escena, aunque no fueron el objetivo de las redadas”.

Historias desde adentro

Semanas atrás, cuando Trump advirtió que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estaban preparando redadas en todo el país, una ama de llaves y niñera de 41 años de Miami se dirigió a la tienda de comestibles con su hija.

Sabía que se quedaría en casa y necesitaba abastecerse de suministros.

“Ese día sentí que se avecinaba un huracán”, le dijo a CNN la inmigrante indocumentada de Nicaragua.

Desde entonces, las redadas con las que Trump amenazó no han sucedido. Pero para millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, la tormenta aún se está gestando.

Con una nueva amenaza de redadas de inmigración el próximo domingo, los defensores de los derechos de los inmigrantes y los inmigrantes indocumentados le dijeron a CNN que el miedo en sus comunidades está creciendo.

Y los inmigrantes indocumentados se están preparando.

Llaman a las líneas de atención, temen salir y no están seguros de a dónde acudir. Algunos se quedan en casa y no van al trabajo. Otros están poniendo carteles en las puertas de sus casas, diciéndoles qué hacer si se presentan los agentes de ICE.

Se despertó la noche anterior, gritando

Aunque la incómoda mezcla de pánico y preparación hace semanas se sintió como un huracán, el ama de llaves de Miami sintió una diferencia notable. La tienda en su vecindario parecía extrañamente vacía. Ya, dijo ella, la gente tenía miedo de salir.

Entonces, regresó a casa con un plan.

“Dije: ‘De acuerdo, sabes qué, vamos a mantener las ventanas y las persianas cerradas. No quiero ningún ruido. Quiero que todos se mantengan en calma e intenten apagar las luces de la sala de estar, así que si vienen, no saben que estamos en la casa”, dijo. “Conozco mis derechos. Sé que no tengo que abrir la puerta. Sé muchas cosas, pero incluso con eso da mucho miedo”.

La mujer compartió su historia con CNN, pero pidió ser identificada solo por un seudónimo, Elena, por temor a que pudiera enfrentar las repercusiones por hablar. Ella dijo que vino a Estados Unidos hace más de dos décadas con una visa, y que se quedó más tiempo mientras buscaba asilo.

Elena perdió su caso pero se quedó en Estados Unidos, donde dice que ha construido una vida y hecho una familia. La mujer está aterrorizada de que la separen de ellos.

“Este es un sentimiento horrible”, dijo el jueves. “Estos dos días pasados me he estado despertando en medio de la noche. Mi esposo dice: ‘¿Qué te pasó anoche? Comenzaste a gritar mientras dormías’”.

Un hombre es detenido por agentes de ICE el 14 de octubre de 2015 en Los Ángeles, California.

Trabajadores del campo se quedan en casa

Élfido García trabaja bajo el inclemente sol sembrando plantas de ágave en Homestead, Florida. Durante semanas, ha estado haciendo trabajo adicional para cubrir el de sus colegas que, según él, tienen demasiado miedo de salir de casa después de enterarse de la posibilidad de las redadas en la televisión.

El trabajador migrante de Guatemala dice que solo sale de casa para ir al trabajo caminando, sabiendo que en el camino corre el riesgo de ser arrestado por las autoridades.

“Sí, me arriesgo”, dijo, “pero solo para luchar por mi familia”.

A medida que se avecina la amenaza de redadas de inmigración en el sur de la Florida, los campos una vez llenos de trabajadores parecen vacíos. Las malas hierbas están apareciendo donde los cultivos una vez crecieron. Y el número de letreros de “se busca ayuda” están aumentando.

Un número creciente de trabajadores tiene miedo de abandonar sus hogares, dejando a los propietarios de granjas en busca de trabajadores para cosechar sus cultivos.

El propietario de una granja, Gustavo Serna, le dijo a CNN en Español que, como resultado, se están perdiendo los cultivos.

“Hemos notado la escasez de en más de un 50%. Esto nos ha atrasado mucho tanto en los cultivos de vegetales como en las plantas ornamentales y el problema es que ningún trabajador quiere salir a miedo de una redada, que lo arresten y lo deporten”, dijo Serna, quien agregó que a veces los agricultores pierden hasta el 50% de su cosecha.

Al otro lado del país, en Worthington, Minnesota, un trabajador agrícola indocumentado que habló con CNN dijo que la comunidad allí también está aterrorizada. Dijo que planea resguardarse todo el fin de semana hasta que esté seguro de que los agentes de ICE no están en las calles.

“No quiero dejar a mi familia devastada”, dijo, “así que simplemente nos vamos a quedar adentro”.

Preguntas y llamadas frenéticas

Los defensores de los inmigrantes señalan que los temores de deportación son familiares en las comunidades de inmigrantes en todo el país. Y esta no es la primera vez que se ha amenazado o informado de redadas antes de que ocurran.

Pero esta vez, muchos defensores dicen que las preocupaciones que escuchan de los inmigrantes son más intensas.

“Hay mucho pánico y mucho miedo, aunque sabemos que estas redadas ocurren cada año. … Algo se siente tangiblemente diferente esta vez”, dijo Nayim Islam, organizadora de derechos de los inmigrantes de Desis Rising Up & Moving, un grupo de defensa que trabaja con las comunidades del sur de Asia y el indo-caribeño en la ciudad de Nueva York.

Muchos grupos han establecido líneas directas para que los miembros de la comunidad informen las redadas y busquen ayuda.

“Recibimos una llamada de una madre que dijo que su niña no se sentía bien y que tenía miedo de ir al médico. Estaba tratando de averiguar cómo llegar allí”, dijo Melissa Taveras, una portavoz de La Coalición de Inmigrantes de Florida.

“Seguimos recibiendo llamadas y mensajes de gente, diciendo: ‘Tenemos miedo. ¿Qué debemos hacer?’”, dijo Taveras. “He visto ese tipo de mensajes y llamadas más de lo habitual, lo que realmente me preocupa, porque son personas que se están preparando con miedo”.

En todo el país, los grupos de defensores han estado organizando capacitaciones de “Conozca sus derechos” y han entregado folletos circulantes y publicaciones de medios sociales con pautas sobre lo que dicen que deben hacer los inmigrantes si los agentes de ICE se presentan en sus puerta.

Las palabras parecen haberse difundido, dijo Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos de América Central en Washington.

“Muchas personas han escuchado ese mensaje”, dijo. “Creo que la pregunta es, si les sucede a ellos, ¿van a implementarlo? Es una cosa para mí darte una tarjeta o un documento con tus derechos. Otra cosa es que a las cinco de la mañana escuchan un fuerte golpe en la puerta y alguien grite: ‘¡Policía!’ ¿Vas a dejarlos entrar? Es un ambiente muy diferente.

“En este punto, solo se trata de la repetición, recordándoles lo que tienen, para que tengan memoria por repetición”.

