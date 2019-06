Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cruzó el bordillo de piedra que separa Corea del Norte y Corea del Sur a las 3:45 p.m. hora local, abriéndose paso junto a un sonriente Kim Jong Un. Así, Trump ingresó a un país que durante mucho tiempo ha sido un paria mundial por sus ambiciones nucleares y su triste historial en materia de derechos humanos.

En total, Trump dio 20 pasos hacia Corea del Norte, haciendo historia como el primer líder estadounidense en servicio que pisó este país

El evento, aparentemente espontáneo y transmitido en vivo, llevó a un nuevo nivel los instintos de showman de Trump y la visión de la diplomacia como una prueba de habilidades interpersonales.

El máximo mandatario norteamericano, dijo que estuvo de acuerdo con el líder norcoreano Kim Jong Un en reiniciar las conversaciones luego de que las negociaciones nucleares se estancaran a principios de este año.

“Acabamos de tener una muy buena reunión con el presidente Kim”, dijo Trump después de haberse despedido de Kim en la frontera con Corea.

“Hemos acordado que cada uno designará un equipo. Los equipos tratarán de resolver algunos detalles “, dijo.

“La velocidad no es el objetivo, queremos ver si podemos hacer un trato realmente completo”, dijo Trump. “Este fue un gran día. Este fue un día histórico muy legendario”.

Leaving South Korea after a wonderful meeting with Chairman Kim Jong Un. Stood on the soil of North Korea, an important statement for all, and a great honor!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de junio de 2019