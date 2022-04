Donatella Versace le «arranca» parte del vestido a Dua Lipa

Uno de los momentos destacados de la noche fue cuando Donatella Versace se sube al escenario y le «arranca» parte del vestido a Dua lipa.

Pero no nos preocupemos, no fue un arrebato de la diseñadora italiana. Parece que todo fue orquestado, ya que la rapera Megan Thee Stallion también usaba el mismo vestido Versace que Dua Lipa.

Ante la queja de ambas, de que serían las únicas que tendrían este modelo, sube la diseñadora, arranca parte de la falda y Dua queda con unos pantalones de cuero y vestido negro muy corto.

Watch @theestallion & @DUALIPA present at the #GRAMMYs in the same Versace dress and get interrupted by Donatella Versace pic.twitter.com/BLDkqOqaK4

