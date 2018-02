Dos aspirantes a fiscal general son excluidos, pero no del todo

Dos aspirantes a Fiscal General para el período 2018-2022 fueron excluidos por la Comisión de Postulación encargada de nominar a seis profesionales del Derecho para ocupar el cargo, pero no han sido descartados del todo.

Luis Antonio Ruano, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez, secretario de la citada comisión, explica que el término “excluido” no debe entenderse como “la salida total del proceso, sino como el incumplimiento de los requisitos; es decir, que está excluido entre los aspirantes que sí cumplieron”. El proceso continuará el 20 y 21 de febrero.

Se excluye, por mayoría, el expediente de la profesional Heidy Tamara de León Muñoz por no presentar título legalizado. pic.twitter.com/Ashvbv00TZ — Organismo Judicial (@OJGuatemala) 19 de febrero de 2018

Quienes fueron excluidos son los aspirantes Heidi Tamara de León Muñoz y Francisco Javier Puac Choz, ambos con 12 votos en contra por incumplimiento en los requisitos.

De León Muñoz no agregó una copia certificada de su título que la acredita como abogada y notaria, mientras que Puac Choz no demostró que en dos años del ejercicio profesional haya realizado acciones de notariado. Además, tampoco presentó la constancia de no pertenecer a un partido político.

El término que se debe aplicar a los dos aspirantes o a sus expedientes no es rechazado, sino excluido; pero como lo señala el cronograma, también tienen la oportunidad de indicar por qué no cumplieron y, si así se decide, permitirles que entreguen los documentos que no presentaron al principio. Esta es una revisión de forma, y no de fondo o de contenido”, precisó Ruano.

Cumplieron convocatoria

En lo que va del proceso, la comisión ha evaluado el cumplimiento de la entrega de los documentos solicitados en la convocatoria de 13 aspirantes a dirigir el Ministerio Público (MP). Los recibidos hasta ahora son los siguientes:

Yaquelin Alejandra Azmitia Poroj, jefa de la Oficina de Atención Permanente del MP. Mayra Yojana Véliz López, secretaria general del MP. Ilse Magalia Álvarez de Espada, abogada y notaria. Edgar Estuardo Melchor Solórzano, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP. Erick Alfonso Álvarez Mancilla, expresidente del Organismo Judicial. Gladys Verónica Ponce Mejicanos, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Edgar Enrique Lemus Orellana, exintegrante del Consejo del MP. Claudia Lissette Escobar Mejía, exmagistrada de Sala de Apelaciones. Oscar Arturo Schaad Pérez, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales. Oscar Adolfo Morales Montúfar, abogado y notario. Thelma Shayne Ochaeta, exmandataria de la Cicig.

