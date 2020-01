Dos satélites en desuso podrían colisionar sobre EE.UU.

Existe la posibilidad de que dos satélites inactivos actualmente en baja órbita terrestre choquen el miércoles por encima de EE.UU., según el servicio de rastreo de desechos espaciales LeoLabs.

Si los dos satélites chocan entre sí, la colisión dará como resultado miles de piezas de pequeños desechos espaciales que representarían un riesgo masivo para otros satélites en el espacio.

LeoLabs tuiteó el lunes que los astrónomos están monitoreando el acercamiento de los satélites de dos décadas de antigüedad, que se encontrarán a una distancia de 13 a 87 metros entre ellos a las 6:39 p.m. EST. Hay una probabilidad de 1 en 1.000 de que los dos choquen.

Si bien 1 de cada 1.000 parece muy poco probable, esa probabilidad plantea un riesgo extremadamente alto en la industria espacial. Jonathan McDowell, astrónomo del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, dijo a CNN que la probabilidad de que los satélites colisionen es “extremadamente alarmante”.

El gran tamaño de los satélites combinados aumenta la posibilidad de una colisión, según LeoLabs.

2/ On Jan 29 at 23:39:35 UTC, these two objects will pass close by one another at a relative velocity of 14.7 km/s (900km directly above Pittsburgh, PA). Our latest metrics on the event show a predicted miss distance of between 15-30 meters. pic.twitter.com/Hlb1KeQ50U

— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) January 27, 2020