Dove Cameron habla sobre su sexualidad en el mes del PRIDE

Dove Cameron está lista para disfrutar de un primer mes del PRIDE desde que se declaró queer públicamente.

La actriz de Descendientes, de 25 años, se abrió recientemente sobre la reacción en línea después de que se declaró públicamente y le dijo a Entertainment Tonight que ha sido bisexual con sus seres queridos durante años, pero solo el año pasado lo compartió con los fanáticos.

Cameron se declaró bisexual durante un Instagram Live en 2020, luego, como la estrella de portada del número de verano de Gay Times de este año, explicó que «queer» es una etiqueta más adecuada para ella.

«Creo que la primera vez que tuve una conversación sobre mi sexualidad, tenía como 8 años con mi mamá. Cualquiera que haya conocido desde entonces sabe que soy bisexual … y simplemente ha sido como, ‘Oh, está bien’. Nadie ha dicho nunca, ‘¡¿Qué ?!’ … No creo que sea una gran sorpresa una vez que me conoces, de verdad. Cuando salí del clóset el año pasado, realmente estaba como, ‘Oh, genial, ahí está'».

Ahora que el mundo conoce el yo auténtico de Cameron, dijo que espera aprovechar al máximo su primer Mes del Orgullo desde que se abrió públicamente.

«Este será mi primer Mes del Orgullo», dijo la estrella de Disney Channel. «Mi amigo me envió un mensaje de texto el otro día y me dijo, ‘Este mes es para ti’.

«Me siento diferente al estar afuera y que la gente me diga cosas como esas, como ‘Feliz mes del orgullo’. Yo estaba como, ‘Oh, gracias. Gracias’. Por lo general, soy la que desea un feliz mes del orgullo y me considero una aliada «, agregó. «Así que sí, es especial. Es especial».

Hablando con Gay Times, Cameron dijo que inicialmente temía que no la aceptaran profesionalmente si revelaba su sexualidad, pero ahora se alegra de poder servir de inspiración a sus fans. «Nunca me confundí acerca de quién era. Sentí que no sería aceptada y tenía esta extraña narrativa de que la gente no me creería», dijo a la revista.

Cameron agregó en otra parte de la entrevista: «No soy una persona de etiquetas, pero diría que soy queer y esa es probablemente mi forma más precisa de representarme a mí mismo. Con el proceso de salir del armario, se trataba de quién soy como completo en lugar de con quién elijo salir o acostarme. Elijo amarme a mí mismo, ser quien soy todos los días y no editarme dependiendo de la habitación en la que estoy. No me disculpo por quién soy».

*Con información de PEOPLE