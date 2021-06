Drama en la Eurocopa: Christian Eriksen tiene que ser atendido por médicos al desplomarse en la cancha

La estrella del Inter de Milán, Christian Eriksen, colapsó en pleno partido de la Eurocopa por lo que tuvo que ser reanimado por médicos.

El danés participaba con su selección en el partido contra Finlandia, en el segundo día del torneo continental.

Eriksen tuvo que recibir resucitación cardiopulmonar en la cancha luego que cayera al suelo durante un saque de banda, poco antes del final de la primera parte.

El jugador de 29 años que ha sido tentado por grandes clubes europeos, fue rodeado por sus compañeros quienes no podían dar crédito a lo ocurrido.

Luego de algunos minutos el jugador pudo ser reanimado y trasladado a un centro asistencial cercano al estadio Telia Parken en Copenhague. Según la UEFA su condición es estable.

Más tarde, la Federación Danesa indicó que el juego se reanudará este mismo sábado luego que se comprobó que el jugador está estable y despierto a la espera de exámenes.

La petición de reanudar el partido fue realizada por los jugadores de ambos equipos. Se acordó jugar los últimos 4 minutos del primer tiempo y luego habrá un descanso de 5 minutos antes del segundo periodo.

Los dos países comparten grupo con Bélgica y Rusia que se enfrentan este mismo sábado a las 13 horas.

All our thoughts and prayers are with Christian Eriksen 🙏🇩🇰

— Liverpool FC (@LFC) June 12, 2021