Duquesa de Sussex sorprende con una visita al programa de Ellen DeGeneres

Meghan, la esposa del príncipe Harry, aparece en «The Ellen DeGeneres Show» en su primera visita a un programa de entrevistas de televisión desde que se convirtió en miembro de la familia real británica.

Conocida formalmente como la duquesa de Sussex, Meghan se sentó con DeGeneres para un episodio que saldrá al aire en Estados Unidos este jueves, dijeron el miércoles los productores del programa.

Fue la primera gran aparición en televisión de Meghan desde que ella y Harry dieron una entrevista explosiva a Oprah Winfrey, en marzo, y explicaron su infelicidad por la vida dentro de la familia real.

La exactriz de «Suits», que renunció a su carrera como actriz cuando se casó con Harry en 2018, relató una anécdota sobre sus múltiples audiciones cuando comenzaba como actriz en Los Ángeles, según un clip de su aparición sorpresa.

«Tenía este Ford Explorer Sport muy antiguo y, en cierto momento, la llave dejó de funcionar en el lado del conductor, por lo que no podía entrar por la puerta», le dijo a DeGeneres.

«Entonces, después de las audiciones, me estacionaba en la parte trasera del parqueadero y abría el maletero y me subía, cerraba la puerta detrás de mí y me arrastraba por todos los asientos para salir. Así era como iba y venía».

Desde que dejaron sus deberes reales y se mudaron a California, en 2020, Meghan y Harry han restringido en gran medida sus salidas públicas a eventos benéficos o conferencias que promueven el trabajo de su fundación Archewell en temas que van desde la desinformación en los medios hasta las mujeres, el hambre y la salud mental.

También han firmado acuerdos lucrativos con Netflix y Spotify para producir sus propios programas de televisión y podcasts.

*Con información de CNN