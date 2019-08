Estas son las fotos de la boda de Dwayne ‘La Roca’ Johnson

La nueva película de Dwayne “The Rock” Johnson “Hobbs & Shaw” está ahora en los cines, pero hay otra relación fuera de la pantalla que lo entusiasma más.

El actor anunció el lunes que se casó con Lauren Hashian después de varios años en pareja.

Johnson publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram que muestra a la pareja vestida con ropa de boda y los brazos levantados en señal de celebración en un lugar con vistas al mar en Hawai.

“Sí. 18 de agosto de 2019. Hawai. Pōmaikaʻi (bendecido)”, decía el texto de la publicación.

El amor de Dwayne

La estrella etiquetó a su nueva esposa en la foto, así como a su excuñado Hiram García, quien dirige la compañía de producción fundada por Johnson y su exesposa, Dany García.

Johnson, de 47 años, y Hashian, de 34, tienen dos hijas: Jasmine, de 3 años, y Tiana, de uno. Además, tiene una hija de 18 años, Simone, de su matrimonio con García.

Al parecer, la estrella de cine conoció a la cantante/compositora/productora en 2006 y comenzaron a salir en 2007, después de que ‘The Rock’ se divorciara de García.

En julio de 2018, Johnson le dijo a “Entertainment Tonight” que no tenía prisa por casarse con Hashian.

“Simplemente me refiero a ella como mi esposa todo el tiempo. Así que mucha gente dice: ‘Oh, ¿te casaste?’”, dijo. “Y yo, como: Tranquilo, no me apresures”.

